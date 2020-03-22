Gıdalardan koronavirüs bulaşır mı ?
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 11 bini aşarken alınan tedbirler ile birlikte merak edilen konular da arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise özellikle gıdaya yönelik 15 soruda merak edilen bilgileri derledi
YURTDIŞINA EVCİL HAYVAN İLE ÇIKILABİLİR Mİ?
Karşı ülke tarafından herhangi bir kısıtlama belirtilmemiş ise yasaklama söz konusu değil.
ÜLKEYE EVCİL HAYVAN GİRİŞİ YASAK MI?
Covid-19 hastalığı tedbirleri kapsamında egzotik hayvanlar ve pet hayvanlarının (yolcu beraberi kedi-köpek-kuş-balık dahil olmak üzere) girişi yasaklandı.
PET HAYVANLARIN ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI NE KADAR SÜRECEK?
Söz konusu yasaklamanın sonlanması ile ilgili herhangi bir tarih bulunmamakla birlikte egzotik ve pet hayvanlarının ülkemize girişi ile alakalı durum Covid-19 enfeksiyonunun dünyada ve ülkemizdeki seyrine göre ilerleyen zamanda tekrar değerlendirilecek.