Gıdalardan koronavirüs bulaşır mı ?

PET HAYVANLARIN ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI NE KADAR SÜRECEK?



Söz konusu yasaklamanın sonlanması ile ilgili herhangi bir tarih bulunmamakla birlikte egzotik ve pet hayvanlarının ülkemize girişi ile alakalı durum Covid-19 enfeksiyonunun dünyada ve ülkemizdeki seyrine göre ilerleyen zamanda tekrar değerlendirilecek.