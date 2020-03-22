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  3. 22 Mart 2020 12:55

Gıdalardan koronavirüs bulaşır mı ?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 11 bini aşarken alınan tedbirler ile birlikte merak edilen konular da arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise özellikle gıdaya yönelik 15 soruda merak edilen bilgileri derledi

Gıdalardan koronavirüs bulaşır mı ?

YURTDIŞINA EVCİL HAYVAN İLE ÇIKILABİLİR Mİ?

Karşı ülke tarafından herhangi bir kısıtlama belirtilmemiş ise yasaklama söz konusu değil.

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Gıdalardan koronavirüs bulaşır mı ?

ÜLKEYE EVCİL HAYVAN GİRİŞİ YASAK MI?

Covid-19 hastalığı tedbirleri kapsamında egzotik hayvanlar ve pet hayvanlarının (yolcu beraberi kedi-köpek-kuş-balık dahil olmak üzere) girişi yasaklandı.

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Gıdalardan koronavirüs bulaşır mı ?

PET HAYVANLARIN ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI NE KADAR SÜRECEK?

Söz konusu yasaklamanın sonlanması ile ilgili herhangi bir tarih bulunmamakla birlikte egzotik ve pet hayvanlarının ülkemize girişi ile alakalı durum Covid-19 enfeksiyonunun dünyada ve ülkemizdeki seyrine göre ilerleyen zamanda tekrar değerlendirilecek.

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Gıdalardan koronavirüs bulaşır mı ?

ÇİFTLİK HAYVAN SATIŞINDA SINIRLAMA VAR MI?

Hayvan pazarlarının kapatılması yönünde bir karar alınmadı. Bununla birlikte İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu hayvan pazarlarındaki insan yoğunluğunu dikkate alarak karar almakta yetkili. Ayrıca hayvan satış yerlerinin denetimleri artırıldı.

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