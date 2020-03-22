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  3. 22 Mart 2020 22:05

Gıdalardan koronavirüs bulaşır mı?

"Koronavirüsün dünyada yayılımı hızla devam ediyor. İnsanlar artık yediklerinden içtiklerinden şüphe eder duruma geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında gıda güvenliği ve hayvanlardan bulaşma riskiyle ilgili merak edilen 15 soruyu yanıtladı.

Gıdalardan koronavirüs bulaşır mı?

Koronavirüs sebebiyle 21 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'de salgın ile mücadele devam ederken Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın ölümcül virüse ilişkin en merak ettiği 15 soruya cevap verdi.  

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Gıdalardan koronavirüs bulaşır mı?

Ekmekten bakliyata, kuruyemişten şekerlemeye, tüm ürünlerin paketlenmesine vurgu yapan bakanlık, üreticilere üretim sürecinde, tüketicilere de evde gıdaları sofraya hazırlarken hijyen kurallarına mutlaka uyulması çağrısı yaptı.İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı 15 soru ve yanıtları:

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Gıdalardan koronavirüs bulaşır mı?

1 - Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı?Gıdalar yoluyla bulaştığına dair bilimsel bir kanıt henüz yok.

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Gıdalardan koronavirüs bulaşır mı?

2 - Kovid-19 hastalığı yönünden gıdalar hazırlanırken nelere dikkat etmeliyiz?Tüketime hazır ve çiğ ürünlere işlem yaparken çapraz bulaşmayı önlemeliyiz. Doğrama tahtası, bıçak vb. ekipmanlar her bir işlem için temizlenip tekrar kullanılmalı. Çiğ hayvansal gıdalar iyi pişirilmeli. Sebze ve meyveler bol suyla yıkanmalı.

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