Giresun açıklarında can pazarı: 1 kişi öldü, 2 balıkçı kurtarıldı
Giresun açıklarında içerisinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi alabora oldu. Denize düşen 2 kişi kurtarılırken, 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay, sabah saatlerinde Eynesil ilçesi açıklarında meydana geldi. Denize açılan, içerisinde 3 kişinin bulunduğu, H.D.’nin kaptanlığını yaptığı balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle açıkta alabora oldu.
Teknede bulunan H. Y., Ç.C. ve H.D. denize düştü. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. H.Y. ile Ç.C. sudan çıkarılırken, balıkçı Dede'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Boğulma tehlikesi geçiren 2 balıkçı da kıyıya getirilerek ambulanslarla Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan balıkçıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. H.D.'nin cansız bedeni de kıyıya getirilerek, hastane morguna götürüldü.
