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  3. 22 Ağustos 2020 16:01

Giresun sağanak yağışa teslim! İstinat duvarı çöktü, yollar göle döndü

Giresun'da etkili olan sağanak yağışta, cadde ve yollar göle döndü, yamaçta bulunan 2 binanın çevresindeki istinat duvarı çöktü. Binaların önünde park halindeki bir otomobil, yamaçtan kopan toprak yığını altında kalırken, yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giresun sağanak yağışa teslim! İstinat duvarı çöktü, yollar göle döndü

Kentte, sabah saatlerinde başlayan etkili sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

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Giresun sağanak yağışa teslim! İstinat duvarı çöktü, yollar göle döndü

Karadeniz Sahil Yolu, kent içi geçişinde oluşan göllenmeler nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı.

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Giresun sağanak yağışa teslim! İstinat duvarı çöktü, yollar göle döndü

Kentte Gemiler Çekeği Mahallesi Afacan Sokak’ta yer alan 2 binaya ait istinat duvarı, etkili sağanak yağış sonrası çöktü.

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Giresun sağanak yağışa teslim! İstinat duvarı çöktü, yollar göle döndü

Bina önünde park halindeki bir otomobil, yamaçtan kopan toprak yığını altında kalırken, yaşanan anlar ise apartman sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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