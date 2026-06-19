Giresun'da acı kayıp: İki gündür aranan polis memurunun cansız bedeni denizden çıkarıldı
Giresun'da iki gündür kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki polis memuru O.S.'nin cansız bedeni Hacı Siyam Mahallesi sahilinde bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen dalgıç polisler tarafından denizden çıkarılan cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi. Giresun'u yasa boğan bu üzücü olayın tüm detayları Haber3.com'da.
Kaynak: DHA / İHA
Giresun kent merkezinde iki gündür kayıp olarak aranan 40 yaşındaki polis memuru O.S.'den kahreden haber geldi.
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Hacı Siyam Mahallesi sahilinde hareketsiz yatan bir şahsın görülmesi üzerine başlatılan acil müdahale çalışmalarında, denizden çıkarılan cansız bedenin kayıp polis memuruna ait olduğu tespit edildi.
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Giresun'un Hacı Siyam Mahallesi sahil şeridinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, deniz kıyısında hareketsiz halde duran bir kişiyi fark eden duyarlı vatandaşlar, durumu derhal yetkililere bildirdi.
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İhbarın ardından bölgede hızla güvenlik çemberi oluşturularak kurtarma ve inceleme çalışmalarına başlandı.
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