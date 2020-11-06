Giresun'da sel kabusu! İş makineleri çamura saplandı

Giresun’da Tirebolu ilçesindeki Mursal Deresi ve çevre derelerde su seviyesi yükseldi. Tirebolu-Doğankent karayolunun 12’nci kilometresinde, 22 Ağustos’ta meydana gelen sel afetinde menfez çökmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu Tirebolu- Doğankent yolunda yol yapım çalışmalarını yürüten şantiyeyi de sel bastı. Bölgede menfez ve yol yapımını sürdüren şirkete ait park halindeki bir kamyon ve iş makinesi de sele kapılarak sürüklendi, çalışanlar da bölgede uzaklaşarak kurtuldu.



