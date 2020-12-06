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  3. 06 Aralık 2020 23:30

Giresun'da sıra dışı ''gelin kayası'' ilgi çekiyor

Giresun’un Mesudiye köyünde dik bir yamaçta fizik kurallarına aykırı bir şekilde üst üste duran ve iki parçadan oluşan 'gelin kayası’ adı verilen kayalar, ilgi odağı oluyor. Efsaneye göre istemediği biriyle evlendirilince ettiği dua sonucu taşa dönüşen gelinin hikayesine dayandırılan kayalar, görenleri hayran bırakıyor.

Giresun'da sıra dışı ''gelin kayası'' ilgi çekiyor

Merkeze bağlı Mesudiye köyünün Taşhan Mahallesi'nde dik bir yamaçta üst üste duran iki parçadan oluşan 'gelin kayası’ ilgi çekiyor. 

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Giresun'da sıra dışı ''gelin kayası'' ilgi çekiyor

Efsaneye göre istemediği biriyle evlendirilince ettiği dua sonucu taşa dönüşen gelinin hikayesine dayandırılan kayalar, görenleri hayran bırakıyor. Yüzyıllardır yamaçta duran kayaları sosyal medyada görenler, bölgeye geliyor.

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Giresun'da sıra dışı ''gelin kayası'' ilgi çekiyor

Sıvacı Köyü Muhtarı Emrah Koç, kayalarla ilgili farklı efsaneler anlatıldığını belirterek, "Atalarımızdan öğrendiğimize göre eskiden babasının zoru ile bir kız istemediği bir yere gelin gidiyormuş. Ata binmiş, giderken ‘Allah’ım beni taş et. Oraya gelin olarak gönderme’ demiş ve burada taş olmuş. Tabi bir tek bu efsane yok. 

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Giresun'da sıra dışı ''gelin kayası'' ilgi çekiyor

Buralarda herkes ayrı bir efsane anlatıyor. Oldukça dikkat çeken bir kaya. Etrafında hiçbir kaya veya dağ yok ki zamanla tahrip olup da bu hale geldi denilsin. Birçok insan bu kayayı görmek için buraya geliyor. Kaya bize de çok enteresan geliyor Allah’ın bir hikmeti” dedi.

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