Giresun'da sıra dışı ''gelin kayası'' ilgi çekiyor
Giresun’un Mesudiye köyünde dik bir yamaçta fizik kurallarına aykırı bir şekilde üst üste duran ve iki parçadan oluşan 'gelin kayası’ adı verilen kayalar, ilgi odağı oluyor. Efsaneye göre istemediği biriyle evlendirilince ettiği dua sonucu taşa dönüşen gelinin hikayesine dayandırılan kayalar, görenleri hayran bırakıyor.
Merkeze bağlı Mesudiye köyünün Taşhan Mahallesi'nde dik bir yamaçta üst üste duran iki parçadan oluşan 'gelin kayası’ ilgi çekiyor.
Efsaneye göre istemediği biriyle evlendirilince ettiği dua sonucu taşa dönüşen gelinin hikayesine dayandırılan kayalar, görenleri hayran bırakıyor. Yüzyıllardır yamaçta duran kayaları sosyal medyada görenler, bölgeye geliyor.
Sıvacı Köyü Muhtarı Emrah Koç, kayalarla ilgili farklı efsaneler anlatıldığını belirterek, "Atalarımızdan öğrendiğimize göre eskiden babasının zoru ile bir kız istemediği bir yere gelin gidiyormuş. Ata binmiş, giderken ‘Allah’ım beni taş et. Oraya gelin olarak gönderme’ demiş ve burada taş olmuş. Tabi bir tek bu efsane yok.