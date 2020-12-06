Giresun'da sıra dışı ''gelin kayası'' ilgi çekiyor

Buralarda herkes ayrı bir efsane anlatıyor. Oldukça dikkat çeken bir kaya. Etrafında hiçbir kaya veya dağ yok ki zamanla tahrip olup da bu hale geldi denilsin. Birçok insan bu kayayı görmek için buraya geliyor. Kaya bize de çok enteresan geliyor Allah’ın bir hikmeti” dedi.