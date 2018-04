Avengers filmi gişeyi alt üst etti

Marvel filmi ABD'de 250 milyon dolarla tüm zamanların açılış rekorunu Star Wars: The Force Awakens'tan, üç günde elde ettiği 630 milyon dolarla da global açılış rekorunu The Fate of the Furious'un (Hızlı ve Öfkeli 8) elinden aldı. Filmin tüm zamanların en yüksek hasılatlı yapımları arasına girmesi de bekleniyor.



İşte bugüne kadar milyar dolar barajını geçen ve en çok gişe elde eden filmler....



Marvel Sinematik Evreni'nin 19. ve belki de en merakla beklenen filmi Avengers: Infinity War, yarattığı bu beklentinin semeresini gişede almaya başladı. ABD'de tahmini 250 milyon dolarla açılışını gerçekleştiren film, böylelikle ABD'de tüm zamanların açılış rekorunun da yeni sahibi olmuş oldu. Rekorun bir önceki sahibi 248 milyon dolarla Star Wars: The Force Awakens'a aitti.