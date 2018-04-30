Avengers filmi gişeyi alt üst etti
Avengers: Infinity War (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) hafta sonunda tüm zamanların 2 rekorunu kırdı.
Marvel filmi ABD'de 250 milyon dolarla tüm zamanların açılış rekorunu Star Wars: The Force Awakens'tan, üç günde elde ettiği 630 milyon dolarla da global açılış rekorunu The Fate of the Furious'un (Hızlı ve Öfkeli 8) elinden aldı. Filmin tüm zamanların en yüksek hasılatlı yapımları arasına girmesi de bekleniyor.
İşte bugüne kadar milyar dolar barajını geçen ve en çok gişe elde eden filmler....
Marvel Sinematik Evreni'nin 19. ve belki de en merakla beklenen filmi Avengers: Infinity War, yarattığı bu beklentinin semeresini gişede almaya başladı. ABD'de tahmini 250 milyon dolarla açılışını gerçekleştiren film, böylelikle ABD'de tüm zamanların açılış rekorunun da yeni sahibi olmuş oldu. Rekorun bir önceki sahibi 248 milyon dolarla Star Wars: The Force Awakens'a aitti.
Infinity War fırtınası sadece ABD'yi değil, tüm dünyayı esir almış durumda. Türkiye'de de 244.363 seyirciyle yabancı filmler arasında tüm zamanların açılış hafta sonu cuma günü rekorunu kıran film, dünya genelinde üç günde elde ettiği 630 milyon dolarla global açılış rekorunu Hızlı ve Öfkeli 8'in (541 milyon dolar) elinden aldı.
Infinity War'un bu başarısını perçinleyecek şu bilgiyi de verelim: Hızlı ve Öfkeli 8'in bu açılış sayısında başrolü $185 milyonla Çin hasılatı oynuyordu. Avengers: Infinity War ise Çin'de henüz gösterime girmedi. Dolayısıyla filmin Çin hasılatı devreye girmemişken elde ettiği bu rekor düzeydeki global açılış, Marvel saflarında memnuniyetle karşılandı.
Filmin gösterime girmesinin öncesinde de en çok sorulan tüm zamanlar hasılat rekoru sorusuna ise hâlâ net bir cevap yok. Infinity War'un dünya genelinde $2,788 milyarla rekoru elinde bulunduran Avatar'ı sollaması hayli düşük bir ihtimal fakat $2 milyar barajının hemen üzerinde konumlanmış olan The Force Awakens ve Titanic, filmin menzilinde yer alıyor olabilir.
Infinity War'un ABD'de $600-650 milyon bandına ulaşması zor olmayacak gibi duruyor fakat filmin Black Panther'ın erişmek üzere olduğu 700 milyon dolar baremine ulaşıp ulaşamayacağıyla ilgili ipucunu ikinci hafta sonu sonuçlarıyla birlikte alacağız.
İşte bugüne kadar milyar dolar barajını geçen ve en çok gişe elde eden filmler....