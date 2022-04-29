Gizemi çözülemiyor: Uçurumun kenarında duran 400 yıllık tabutlar
Çin'in Sichuan bölgesinde bulunan bir dağın üzerinde bulunan 400 yıllık tabutların gizemi hala çözülemiyor.
Çin'in Sichuan bölgesinde bulunan bir dağın yüzeyinde asılı duran tabutlar, yıllardır gizemini koruyor.
1 / 13
Yapılan testlerde ise bu ahşap tabutların 400 yıllık olduğu ortaya çıktı.
2 / 13
Her tabut bir ağaç oyularak yapılmış ve tabutların üzeri bronz kapaklarla kapatılmış.
3 / 13
Yıllardır bu tabutların niçin toprağın altında değilde uçurumda bulunduğuna ise kimse akıl yürütemiyor.
4 / 13