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  4. Gizemi çözülemiyor: Uçurumun kenarında duran 400 yıllık tabutlar

Gizemi çözülemiyor: Uçurumun kenarında duran 400 yıllık tabutlar

Çin'in Sichuan bölgesinde bulunan bir dağın üzerinde bulunan 400 yıllık tabutların gizemi hala çözülemiyor.

Gizemi çözülemiyor: Uçurumun kenarında duran 400 yıllık tabutlar - Resim: 1

Çin'in Sichuan bölgesinde bulunan bir dağın yüzeyinde asılı duran tabutlar, yıllardır gizemini koruyor.

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Gizemi çözülemiyor: Uçurumun kenarında duran 400 yıllık tabutlar - Resim: 2

Yapılan testlerde ise bu ahşap tabutların 400 yıllık olduğu ortaya çıktı.

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Gizemi çözülemiyor: Uçurumun kenarında duran 400 yıllık tabutlar - Resim: 3

Her tabut bir ağaç oyularak yapılmış ve tabutların üzeri bronz kapaklarla kapatılmış.

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Gizemi çözülemiyor: Uçurumun kenarında duran 400 yıllık tabutlar - Resim: 4

Yıllardır bu tabutların niçin toprağın altında değilde uçurumda bulunduğuna ise kimse akıl yürütemiyor.

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