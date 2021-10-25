Gizemli hastalığın nedeni bulundu

SEMPTOMPLARI KORONAVİRÜSE BENZER

Öksürük ve nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk ve mide bulantısı gibi semptomlarla kendini gösteren hastalık 'melioidoz' olarak adlandırılır, daha çok Tayland, Malezya, Singapur ve Kuzey Avustralya'da görülür ve toprakta ve kirli sularda bulunur.