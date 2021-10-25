Gizemli hastalığın nedeni bulundu
ABD'nin 4 eyaletinde görülen ve 2 kişinin ölümüne neden olan gizemli hastalığın sırrı çözüldü. Enfekte olan hastaların oda spreyinden etkilendiği ortaya çıktı.
ABD'de doktorların 'Kelimenin tam anlamıyla bir gizem' dedikleri sır hastalık Teksas, Minnesota, Georgia ve Kansas eyaletlerinde insanları hasta etmeye devam ediyor. Mart ayında Kansas'ta ilk görülen vaka hayatını kaybetti.
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Hastalanan kişilerin hepsine 'Burkholderia Pseudomallei' olarak bilinen bir bakteri bulaşmıştı.
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Söz konusu bakteri daha çok tropik bölgelerde görülüyordu. Ancak ABD eyaletlerinin hiç biri tropikal iklim sayılmazdı.
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SEMPTOMPLARI KORONAVİRÜSE BENZER
Öksürük ve nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk ve mide bulantısı gibi semptomlarla kendini gösteren hastalık 'melioidoz' olarak adlandırılır, daha çok Tayland, Malezya, Singapur ve Kuzey Avustralya'da görülür ve toprakta ve kirli sularda bulunur.
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