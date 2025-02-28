Gizemli hayırsever 3 bakkalın veresiye defterini satın aldı

"Biz de memnun kaldık, ihtiyaç sahibi olanlarda memnun kaldı, bu hayrı yapanda memnun kaldı"

Esentepe Mahallesi Muhtarı Recai Karandı, 25 yıllık bakkal işletmecisi olduğunu belirterek, "Birisi geldi ve 'veresiyeniz var mı' diye sordu. Biz hiçbir zaman kimseyi kapımızdan geri çevirmediğimiz için 'buyurun ne isterseniz alabilirsiniz' dedim. 'Hayır, bakkala veresiye borcu olanların borçlarını kapatmak için veresiye defterini satın almak istiyorum' dedi. Ben de şaşırdım. Televizyon haberlerinde, gazete haberlerinde görüyorduk ama başımıza gelmemişti. Şimdi 3-4 yıldan beri her sene Ramazan ayı yaklaştığında böyle iş insanlarımız geliyor, hayır sahipleri veresiye defterini bizlerden satın alıyor. Yine 24 Şubat Pazartesi günü de bir kardeşimiz geldi. Bakkalda muhtarlıkla alakalı bir komşumla ilgileniyordum. 'Muhtarım biraz konuşabilir miyiz' dedi. Dışarı çıktım, 'sizin veresiye müşteriniz var mı, ben bu veresiyeleri kapatmak istiyorum' dedi. Tabii, kapatalım, siz nasıl isterseniz dedim. Defterimi çıkardım, koyduk masaya ve borcu olanları hesapladık. İçinde durumu iyi olan o vatandaşımız vardı, onları katmadık. Bizim burası küçük bir bakkal, fazla da veresimiz yok. Hesapladım 6 bin lira borç çıktı. Defterde 5-6 müşterim vardı. Parayı ödedi. Defterin sayfalarını da onun yanında yırttık. O borcu olanları da tek tek aradım, borcun ödendiğini söyledim. Memnun kaldılar, teşekkür ettiler. 'Beyefendi sizi duyuyor' dedim. Teşekkür ettiler, dua ettiler. Aramamız bitince de defterimizi aldık. Vatandaşın gözünün önünde yaprağını sobaya attık ve yaktık" dedi.