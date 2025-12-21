Gizemli hayırsever tek kalemde 50 ailenin borcunu ödedi

"Herkes borcu ödeyen gencin annesine dualar etti"

Borçların kapanmasının ardından mahalle halkına durumu sosyal medya üzerinden duyurduğunu söyleyen Yurt, "Paylaşım kısa sürede yayıldı. Herkes borcu ödeyen gencin annesine dualar etti. Tekrar gelen müşterilerimiz borçlarını sorduklarında kapandığını öğrenince hem şaşırdılar hem de çok mutlu oldular. Özellikle kış şartlarında bu yardım ilaç gibi geldi. Daha önce küçük ödemeler görmüştüm ama böylesine büyük bir meblağın toplu ödenmesiyle ilk kez karşılaştım" diye konuştu.