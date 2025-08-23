Gizemli kadın ölümlerinde sır perdesi aralandı
Mardin'de ikisi kardeş 3 yaşlı kadının aynı gün ölmesiyle ilgili olarak yapılan soruşturmada peş peşe ölümlerin nedenleri belli oldu.
Kaynak: DHA
Mardin'de önceki gün Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde yaşayan L.I. (60) ve ablası M.I.'tan (65) haber alamayan yakınları, polise başvurdu.
1 / 7
DHA'daki habere göre eve giren ekipler, iki kardeşi hareketsiz halde buldu. İlk incelemede iki kardeşin yaklaşık 10 gün önce hayatlarını kaybettiği tespit edildi.
2 / 7
Kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kardeşlerinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından bu kez yine ilçeye bağlı Yalım Mahallesi'nde oturan C.A. (60), evinde ölü bulundu.
3 / 7
Kanser hastası olan C.A.'ın kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk bulgulara göre, olayların birbiriyle bağlantılı olmadığı tespit edildi. 3 kadının vücudunda darp veya kesici alet izine de rastlanmadı.
4 / 7