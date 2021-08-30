Gizemli monolit bu sefer de Diyarbakır'da ortaya çıktı

Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Gökyüzüne bak, Ay'ı gör' ifadesinin yazılı olduğu metal blok, ilk başta kim ya da kimler tarafından ve hangi amaçla dikildiği anlaşılamadı.