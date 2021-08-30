Gizemli monolit bu sefer de Diyarbakır'da ortaya çıktı
Milli Uzay Programı'nın lansmanı öncesinde Göbeklitepe'ye yakın noktada dikili halde bulunan ve üzerinde Göktürkçe 'Gökyüzüne bak, Ay'ı gör' ifadesinin yer aldığı metal monolit, Diyarbakır'ın Zerzevan Kalesi'nde de ortaya çıktı.
5 Şubat'ta Şanlıurfa'ya 20 kilometre uzaklıkta Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan bir tarlada bulunan metal blok, merak konusu oldu.
Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Gökyüzüne bak, Ay'ı gör' ifadesinin yazılı olduğu metal blok, ilk başta kim ya da kimler tarafından ve hangi amaçla dikildiği anlaşılamadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Şubat'ta Milli Uzay Programı'nın açıklanmasıyla metal bloğun sırrı da ortaya çıktı.
Erdoğan, programın tanıtıldığı toplantıda metal bloğun üzerindeki cümleye atıfta bulunarak "Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programı'mızı bu günlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyorum" diyerek 'Gökyüzüne bak, Ay'ı gör' ifadesini kullandı.