''Gizemli oyuncak'' yok satıyor... 33 yaşında multi milyarder oldu
Gizemli oyuncak kutuları satan firmanın ürünlerine talep patladı. Hızla büyüyen şirketin piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolara yükseldi. İşte Çinli milyarderin şaşırtan hikayesi...
Wang Ning tarafından kurulan Pop Mart, hızla büyüyerek yaklaşık 7 milyar dolar değerinde bir şirket haline geldi.
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Firma, alıcıların içindekini görmesine izin vermeyen ambalajlarda oyuncakların her birini 8 dolara satıyor.
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Çinli oyuncak milyarderi Wang Ning, Pop Mart International Group'un halka arzına yönelik güçlü yatırımcı talebi sayesinde bu yıl servetinin neredeyse üç kat arttığını gördü.
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Pop Mart'ın hisseleri, 11 Aralık'ta Hong Kong'da işlem görmeye başladı ve şirket, halka arzın gelirlerini daha fazla mağaza açmak ve yurtdışına açılmak için kullanmayı planladığını söyledi.
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