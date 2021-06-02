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  4. ''Gizemli oyuncak'' yok satıyor... 33 yaşında multi milyarder oldu

''Gizemli oyuncak'' yok satıyor... 33 yaşında multi milyarder oldu

Gizemli oyuncak kutuları satan firmanın ürünlerine talep patladı. Hızla büyüyen şirketin piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolara yükseldi. İşte Çinli milyarderin şaşırtan hikayesi...

Wang Ning tarafından kurulan Pop Mart, hızla büyüyerek yaklaşık 7 milyar dolar değerinde bir şirket haline geldi.

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Firma, alıcıların içindekini görmesine izin vermeyen ambalajlarda oyuncakların her birini 8 dolara satıyor.

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Çinli oyuncak milyarderi Wang Ning, Pop Mart International Group'un halka arzına yönelik güçlü yatırımcı talebi sayesinde bu yıl servetinin neredeyse üç kat arttığını gördü.

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Pop Mart'ın hisseleri, 11 Aralık'ta Hong Kong'da işlem görmeye başladı ve şirket, halka arzın gelirlerini daha fazla mağaza açmak ve yurtdışına açılmak için kullanmayı planladığını söyledi.

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