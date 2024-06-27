Gizemli tarihiyle şaşırtıyor! İşte Türkiye'nin terk edilmiş hayalet köyü
Muğla'nın turistik ilçelerinden Fethiye'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Kayaköy'de, 1957 yılında meydana gelen depremin ardından yaşayan kimse kalmadı. Dağın yamacında ve birbirinin manzarasını kapatmayan yapılardan oluşan köy, turistlerin ziyaretleriyle canlanıyor.
Fethiye'de yıllar önce terk edildiği için 'hayalet köy' olarak da anılan ve geçen yıl ağırladığı 101 bin 868 misafirle Muğla'da en çok ziyaretçi ağırlayan ikinci ören yeri ünvanına sahip Kayaköy'de 400 ev, 2 kilise ve şapeller bulunuyor.
Kayaköy, bölgeye düzenlenen turlara katılanların ve turistlerin uğrak noktası oluyor. 'Hayalet köy'deki tarihi yapılar, ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde biletle giriş yapılan Kayaköy, Fethiye Müze Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 bin kişiyi ağırladı.
Ailesiyle Bursa'dan tatile gelen Turgay Kılınç ören yerine girer girmez hayran kaldığını, şimdiye kadar gelmemiş olmanın pişmanlığını yaşadığını söyledi. Evlerin dağın yamacına kurulu olduğunu, ovanın ise üretim amacıyla kullandığını dile getiren Kılınç, "Eskiler doğaya uyum sağlamış biz ise doğayı kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Eskiler çok doğru yapmış. Burayı herkesin gelip görmesi gerek. Evler birbirinin açısını kapatmayacak şekilde yapılmış. Mimari ustalık" dedi.
Kayaköy'de restoran işleten Süleyman Çoban ise ören yerine gelen turistlerin bölge esnafına ve halka ciddi ekonomik katkı sağladığını belirtti. 'Hayalet köy' olarak bilinen Kayaköy'ün ziyaretçilerle canlandığını vurgulayan Çoban, "Bölge Likya Yolu güzergahında da kalıyor. Buraya gelenler zaman zaman burada konaklayabiliyor. Eylül ayında ve sezonda Kayaköy yoğun ziyaretçi alıyor. Burada herkesi ağırlamak için can atıyoruz" diye konuştu.