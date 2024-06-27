Gizemli tarihiyle şaşırtıyor! İşte Türkiye'nin terk edilmiş hayalet köyü

Kayaköy'de restoran işleten Süleyman Çoban ise ören yerine gelen turistlerin bölge esnafına ve halka ciddi ekonomik katkı sağladığını belirtti. 'Hayalet köy' olarak bilinen Kayaköy'ün ziyaretçilerle canlandığını vurgulayan Çoban, "Bölge Likya Yolu güzergahında da kalıyor. Buraya gelenler zaman zaman burada konaklayabiliyor. Eylül ayında ve sezonda Kayaköy yoğun ziyaretçi alıyor. Burada herkesi ağırlamak için can atıyoruz" diye konuştu.