Gizli bölmeli fuhuş çetesine baskın: 109 yabancı kadın sınır dışı edildi
Trabzon'da polis ekipleri tarafından son bir yılda düzenlenen fuhuş operasyonlarında 157 kadın hakkında işlem yapılırken, 109 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi. Fuhuş amacıyla başkalarını rahatsız eden 269 kişi hakkında ise idari yaptırım uygulandı .
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş ve kadın pazarlanmasını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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Denetim ve operasyonları sıklaştıran polis ekipleri tarafından son 1 yılda 62 fuhuş operasyonu yapıldı.
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2020 yılında 74 kadın hakkında işlem yapılırken, bu sayı 2021 yılında yüzde 112 oranındaki artışla 157'ye yükseldi.
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Yakalanan kadınlardan 109'u yabancı uyruklu olduğu için sınır dışı edilirken, fuhuş yapıldığı tespit edilen 29 konaklama tesisi kapatıldı.
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