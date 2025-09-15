Gizli depodan çıkanlar polisi de şoke etti
Adana'da polis depoya çevrilmiş 4 eve yaptığı baskında, 31 bin 98 ilaç ve bin 538 tıbbi malzeme ele geçirdi.
Kaynak: İHA
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde depoya dönüştürülen 4 ikamette çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme bulunduğu ihbarını aldı.
1 / 4
Bunun üzerine ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerden birinde zeminde raf şeklinde oluşturulmuş gizli bölme belirlendi, çok sayıda ilaç bulundu. Operasyon çerçevesinde 4 adresten toplam 31 bin 98 ilaç ve bin 538 tıbbi malzeme ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.
2 / 4
Şüpheliler hakkında 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması' suçundan adli işlem başlatıldı.
3 / 4
4 / 4