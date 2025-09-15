  1. Anasayfa
  4. Gizli depodan çıkanlar polisi de şoke etti

Adana'da polis depoya çevrilmiş 4 eve yaptığı baskında, 31 bin 98 ilaç ve bin 538 tıbbi malzeme ele geçirdi.

Kaynak: İHA
Gizli depodan çıkanlar polisi de şoke etti - Resim: 1

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde depoya dönüştürülen 4 ikamette çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme bulunduğu ihbarını aldı. 

Gizli depodan çıkanlar polisi de şoke etti - Resim: 2

Bunun üzerine ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerden birinde zeminde raf şeklinde oluşturulmuş gizli bölme belirlendi, çok sayıda ilaç bulundu. Operasyon çerçevesinde 4 adresten toplam 31 bin 98 ilaç ve bin 538 tıbbi malzeme ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Gizli depodan çıkanlar polisi de şoke etti - Resim: 3

Şüpheliler hakkında 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması' suçundan adli işlem başlatıldı.

Gizli depodan çıkanlar polisi de şoke etti - Resim: 4
