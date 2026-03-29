Gizli radar dönemi tarih oldu: Rota üzerindeki tüm denetimler tek tıkla önünüzde
İçişleri Bakanlığı, trafik denetimlerinde şeffaflık sağlayan ve sürücüleri bilgilendirerek hız sınırlarına uymaya teşvik eden yeni bir sistemi devreye aldı. Artık yol üzerindeki tüm radar noktaları, hız koridorları ve denetim istasyonları anlık olarak harita üzerinden takip edilebilecek. Rota oluşturarak 30 dakikada bir güncellenen verilere ulaşmak mümkün.
Türkiye'de trafik güvenliğini sağlamak için teknolojik bir adım daha atıldı. İçişleri Bakanlığı, sürücülerin hız sınırlarına uymasını teşvik etmek amacıyla güzergah üzerindeki tüm denetim noktalarını önceden görebilecekleri interaktif bir sistemi devreye aldı. Artık "radar nerede?" sorusu, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yanıt buluyor.
NTV'de yer alan habere göre yeni sistem, İçişleri Bakanlığı sitesindeki "İller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayıları" kategorisinde hizmet veriyor.
Kullanıcılar, "Nereden" ve "Nereye" seçeneklerini doldurarak rotalarını oluşturduklarında; yol boyunca kaç adet radar, kaç adet hız koridoru ve kaç adet kontrol noktası olduğunu liste halinde görebiliyor.
Veriler her 30 dakikada bir güncellenerek sürücülere en taze bilgiyi sunuyor.