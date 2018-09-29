Göbeklitepe turizmin lokomotifi oldu

Aslan, sıcak hava nedeniyle bölge illerinde yaz aylarında turist sayısının düştüğünü hatırlatan Aslan, Göbeklitepe'nin yaz ortasında listeye dahil edilmesiyle bir anda yerli ve yabancı turistlerin bölgeye akın etmeye başladığını dile getirdi.



Göbeklitepe'yi günlük bin civarında turistin ziyaret ettiğini vurgulayan Aslan, şöyle devam etti: "Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesinin üzerinden üç ay geçti ancak meyvelerini hemen almaya başladık. Bu konunun gerek basın yayın organlarında gerekse de reklam ve tanıtımlarda da geniş çaplı yankıları oldu. Özellikle seyahat acenteleri, bölgeye artan ilgi nedeniyle turlarını artırdı. Daha önceki yıllarda temmuz, ağustos aylarında sıcaklık nedeniyle grup turları alamazken bu yıl sıcağa rağmen Göbeklitepe dolayısıyla grup turları geldi."