Göbeklitepe'de dünyayı ayağa kaldıran keşif
Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre Göbeklitepe'de bulunan taşların üzerinde oyulmuş semboller yüzyıllar öncesinin takımyıldızlarıyla bağlantılı.
Göbeklitepe'de bulunan taşların üzerinde oyulmuş sembollerin yıldızlarla bağlantılı olabileceği keşfedildi.
Telegraph gazetesinin haberine göre Edinburgh Üniversitesi'nde çalışma yürüten bilim insanları işaretlerin M.Ö. 11 bin yıl önce dünyaya çarpan ve küçük bir buzul çağının başlamasına sebep olan kuyrukluyıldız grubunu ifade ediyor.
Bilim insanları Göbekli Tepe'deki 'Akbaba Taşı'nın üzerindeki sembollerin o dönem Anadolu'dan izlenebilen ve gökyüzünde gözlenen takımyıldızları temsil eden astronomik semboller olduğunu ortaya koydu.