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  3. 22 Nisan 2017 19:26

Göbeklitepe'de dünyayı ayağa kaldıran keşif

Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre Göbeklitepe'de bulunan taşların üzerinde oyulmuş semboller yüzyıllar öncesinin takımyıldızlarıyla bağlantılı.

Göbeklitepe'de dünyayı ayağa kaldıran keşif

Göbeklitepe'de bulunan taşların üzerinde oyulmuş sembollerin yıldızlarla bağlantılı olabileceği keşfedildi.


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Göbeklitepe'de dünyayı ayağa kaldıran keşif

Telegraph gazetesinin haberine göre Edinburgh Üniversitesi'nde çalışma yürüten bilim insanları işaretlerin M.Ö. 11 bin yıl önce dünyaya çarpan ve küçük bir buzul çağının başlamasına sebep olan kuyrukluyıldız grubunu ifade ediyor.

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Göbeklitepe'de dünyayı ayağa kaldıran keşif

Bilim insanları Göbekli Tepe'deki 'Akbaba Taşı'nın üzerindeki sembollerin o dönem Anadolu'dan izlenebilen ve gökyüzünde gözlenen takımyıldızları temsil eden astronomik semboller olduğunu ortaya koydu.




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Göbeklitepe'de dünyayı ayağa kaldıran keşif

Bu tez daha önce Graham Hancock'un 'Magicians of the Gods' kitabında öne sürülmüştü.


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