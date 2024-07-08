Göbeklitepe'nin yakınlarında korkutan yangın
Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki dağlık alanda yangın çıktı.
Kaynak: İHA
Yangın, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Örencik Mahallesi'nin ve Göbeklitepe'nin karşı tarafında bulunan dağlık alanda çıktı. Akşam saatlerinde makilik alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyük bir alana yayıldı.
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Şanlıurfa'da, Göbeklitepe'nin karşı tarafında bulunan Örencik ve Germuş Mahallesi dağlık alanında, akşam saatlerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
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Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otluk alanın tutuşmasıyla başlayan yangın ağaçlık alana da sıçradı.
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Ekiplerin söndürme çalışması yaptığı yangında çok sayıda fıstık ve zeytin ağacı zarar gördü. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.
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