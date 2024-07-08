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Göbeklitepe'nin yakınlarında korkutan yangın

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki dağlık alanda yangın çıktı.

Kaynak: İHA
Göbeklitepe'nin yakınlarında korkutan yangın - Resim: 1

Yangın, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Örencik Mahallesi'nin ve Göbeklitepe'nin karşı tarafında bulunan dağlık alanda çıktı. Akşam saatlerinde makilik alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyük bir alana yayıldı. 

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Göbeklitepe'nin yakınlarında korkutan yangın - Resim: 2

Şanlıurfa'da, Göbeklitepe'nin karşı tarafında bulunan Örencik ve Germuş Mahallesi dağlık alanında, akşam saatlerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

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Göbeklitepe'nin yakınlarında korkutan yangın - Resim: 3

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otluk alanın tutuşmasıyla başlayan yangın ağaçlık alana da sıçradı.

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Göbeklitepe'nin yakınlarında korkutan yangın - Resim: 4

 Ekiplerin söndürme çalışması yaptığı yangında çok sayıda fıstık ve zeytin ağacı zarar gördü. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

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