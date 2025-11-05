  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Gök Vatan'ın koruyucusu HİSAR-D RF tam isabet vurdu!

Gök Vatan'ın koruyucusu HİSAR-D RF tam isabet vurdu!

ROKETSAN tarafından geliştirilen HİSAR-D RF Hava Savunma Füzesi, atışlı test faaliyetinde, alçak irtifada seyreden hedefini tam isabetle vurdu.

Kaynak: DHA
Gök Vatan'ın koruyucusu HİSAR-D RF tam isabet vurdu! - Resim: 1

Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "HİSAR-D RF Hava Savunma Füzemiz, atışlı test faaliyetinde alçak irtifada seyreden hedefini tam isabetle vurdu. Çelik Kubbe'mizin her katmanında daha yüksek güvenlik, daha güçlü caydırıcılık için çalışmaya devam edeceğiz" denildi. 

1 / 7
Gök Vatan'ın koruyucusu HİSAR-D RF tam isabet vurdu! - Resim: 2

Paylaşımda ayrıca, HİSAR-D RF'nin atış görüntülerine yer verildi.

2 / 7
Gök Vatan'ın koruyucusu HİSAR-D RF tam isabet vurdu! - Resim: 3

'BİR KEZ DAHA GÜVENİLİRLİĞİNİ KANITLADI'

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

3 / 7
Gök Vatan'ın koruyucusu HİSAR-D RF tam isabet vurdu! - Resim: 4

İkinci, "Gök Vatan’ın güvenlik kalkanı, hedefini tam isabetle vuran HİSAR-D RF füzemiz bir kez daha güvenilirliğini kanıtladı. Çelik Kubbe'mizin caydırıcılığını artıran sistemlerimizle Gök Vatan’ın güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. (DHA)

4 / 7