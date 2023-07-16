Gökçeada'da büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın, dün saat 16.10 sıralarında Gökçeada ilçesi Marmaros mevkisindeki ormanda çıktı.
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Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 7 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı ve dozer ile çok sayıda ekip sevk edildi.
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Rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalelerini sürüyor.
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