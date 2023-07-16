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Gökçeada'da büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gökçeada'da büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi - Resim: 1

Yangın, dün saat 16.10 sıralarında Gökçeada ilçesi Marmaros mevkisindeki ormanda çıktı. 

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Gökçeada'da büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi - Resim: 2

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 7 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı ve dozer ile çok sayıda ekip sevk edildi.

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Gökçeada'da büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi - Resim: 3

Rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalelerini sürüyor. 

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Gökçeada'da büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi - Resim: 4
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