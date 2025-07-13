Gökçeada'daki tuz gölündeki drift magandasının sonu bu oldu
Türkiye'nin önemli doğa ve deniz turizmi merkezlerinden biri olan Gökçeada'da bulunan tuz gölünde aracıyla drift yapan sürücünün aracı trafikten men edildi.
Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Dünyanın ilk ‘Cittaslow (sakin şehir) adası' unvanına sahip, Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ilçesindeki Tuz Gölü içindeki drift görüntüleri tepki çekti.
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Gökçeada ilçesine bağlı Eşelek köyünde dün H.K.Y. isimli şahıs aracı ile Tuz Gölüne girerek, gölün içinde drift yaptı.
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Drift görüntüleri cep telefonu ile kayda alındı. H.K.Y. bu görüntüleri sosyal medya hesabından, "Tuz Gölü'nde yapılacaklar: Drift" notuyla paylaştı.
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Görüntüler üzerine Gökçeada ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
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