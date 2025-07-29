Gökdelende 4 kişiyi öldüren saldırganın üzerinden çıkan not şoke etti
ABD'nin New York şehrinde bir gökdelende 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren Shane Devon Tamura'nın üzerinde intihar notu bulundu. Saldırganın Ulusal Futbol Ligi'ni (NFL) suçladığı ve beyninin incelenerek araştırmalara tabii tutulmasını istediği öğrenildi.
ABD'nin New York şehrindeki bir gökdelende 1 polis memuru dahil 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor. New York Belediye Başkanı Eric Adams, "Silahla dehşet saçan saldırgan Shane Devon Tamura'nın aslında binadaki Ulusal Futbol Ligi (NFL) ofisini hedef almak istediğini öğrendik. Saldırganın üzerinde bir de intihar notu bulduk. Saldırgan yazdığı notta, kendisinin fiziksel temasın bulunduğu sporlarla ilgilenen sporcularda travma sonucu görülen Kronik Travmatik Ensefalopati (CTE) hastalığına sahip olduğunu iddia ediyordu ve görünüşe göre durumundan NFL'yi sorumlu tutuyordu. Notta ‘NFL'ye karşı gelemezsin, seni ezerler' yazıyordu. Saldırganın ayrıca beyninin incelenmesi ve araştırmalara tabi tutulması istediğini yazmıştı" ifadelerini kullandı.
Adams ayrıca, saldırganın lise döneminde Amerikan futbolu oynadığı ancak üniversiteye başladığı zaman bir takımında veya NFL bünyesinde oynamadığı belirterek, silahlı saldırı sonrasında şehirdeki bütün bayrakların yarıya indirilmesini emretti.
Trump'tan taziye mesajı
ABD Başkanı Donald Trump, ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevdiğim ve bildiğim Manhattan'daki trajik saldırı hakkında bilgilendirildim. Güvenlik güçlerimizin bu çıldırmış adamın neden böyle anlamsız bir şiddet eylemi gerçekleştirdiğinin peşini bırakmayacağından eminim. Dualarım, en büyük fedakarlığı yaparak hayatını kaybeden NYPD polis memuru dahil, 4 kişinin aileleri ile beraber" dedi.
Saldırıda bir polis ölmüştü
Yetkililer, saldırgan Tamura'nın Hawaii'de doğduğunu, daha sonra Nevada eyaletindeki Las Vegas nüfusuna geçtiğini ve sabıka geçmişinin olmadığını bildirmişti. FBI ise kayıtlarının henüz Tamura'ya ilişkin bir bilgi sağlamadığını duyurmuştu.
New York Polis Departmanı (NYDP) Komiseri Jessica Tisch de Tamura'nın belgelenmiş bir akıl sağlığı geçmişi olmadığını belirterek, "Motivasyonu henüz net değil. Neden özellikle bu binayı hedef aldığını anlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Tisch ayrıca, saldırıda Bangladeş asıllı 36 yaşındaki polis memuru Didarul Islam'ın vurularak ağır yaralandığını ve kaldırıldığı New York Presbyterian Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Islam'ın 2 çocuk babası olduğu ve eşiyle 3'üncü bebeklerini bekledikleri belirten Tisch, hayatını kaybeden memurun polis kuvvetlerinde 3 buçuk yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve özel güvenlik hizmeti kapsamında binada görevli olduğunu aktarmıştı.