Gökdelende 4 kişiyi öldüren saldırganın üzerinden çıkan not şoke etti

Saldırıda bir polis ölmüştü

Yetkililer, saldırgan Tamura'nın Hawaii'de doğduğunu, daha sonra Nevada eyaletindeki Las Vegas nüfusuna geçtiğini ve sabıka geçmişinin olmadığını bildirmişti. FBI ise kayıtlarının henüz Tamura'ya ilişkin bir bilgi sağlamadığını duyurmuştu.

New York Polis Departmanı (NYDP) Komiseri Jessica Tisch de Tamura'nın belgelenmiş bir akıl sağlığı geçmişi olmadığını belirterek, "Motivasyonu henüz net değil. Neden özellikle bu binayı hedef aldığını anlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Tisch ayrıca, saldırıda Bangladeş asıllı 36 yaşındaki polis memuru Didarul Islam'ın vurularak ağır yaralandığını ve kaldırıldığı New York Presbyterian Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Islam'ın 2 çocuk babası olduğu ve eşiyle 3'üncü bebeklerini bekledikleri belirten Tisch, hayatını kaybeden memurun polis kuvvetlerinde 3 buçuk yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve özel güvenlik hizmeti kapsamında binada görevli olduğunu aktarmıştı.