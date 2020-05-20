Gökdelenler gökyüzünde kayboldu! O şehri sis yuttu
Avusturalya'nın Sidney şehri sise teslim oldu, ortaya çıkan eşsiz gökdelen manzarası ise havadan görüntülendi.
Avusturalya'nın Sidney şehri sise teslim oldu, ortaya çıkan eşsiz gökdelen manzarası ise havadan görüntülendi.
Şehir sakinlerinin sabah uyandığında, şehrin büyük bir kısmının sis altında kaldığını gördüğü ifade edildi.
Gökdelenlerin yoğun olduğu Sidney Limanı Köprüsü (Sydney Harbour Bridge) ve Sidney Opera Binası bölgesinde sis nedeniyle kartpostallık manzaralar oluştu.