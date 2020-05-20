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  3. 20 Mayıs 2020 10:01

Gökdelenler gökyüzünde kayboldu! O şehri sis yuttu

Avusturalya'nın Sidney şehri sise teslim oldu, ortaya çıkan eşsiz gökdelen manzarası ise havadan görüntülendi.

Gökdelenler gökyüzünde kayboldu! O şehri sis yuttu

Avusturalya'nın Sidney şehri sise teslim oldu, ortaya çıkan eşsiz gökdelen manzarası ise havadan görüntülendi.

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Gökdelenler gökyüzünde kayboldu! O şehri sis yuttu

Şehir sakinlerinin sabah uyandığında, şehrin büyük bir kısmının sis altında kaldığını gördüğü ifade edildi.

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Gökdelenler gökyüzünde kayboldu! O şehri sis yuttu

Gökdelenlerin yoğun olduğu Sidney Limanı Köprüsü (Sydney Harbour Bridge) ve Sidney Opera Binası bölgesinde sis nedeniyle kartpostallık manzaralar oluştu.

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Gökdelenler gökyüzünde kayboldu! O şehri sis yuttu

Dev gökdelenlerin sis nedeniyle adeta gökyüzünde kaybolduğu görüldü

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