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Göktaşından çanta ürettiler, fiyatını duyanın ağzı açık kaldı

Fransız tasarım markası Coperni, gerçek göktaşından tasarlayıp ürettiği lüks bir el çantasının fiyatı ile dudak uçuklattı.

Göktaşından çanta ürettiler, fiyatını duyanın ağzı açık kaldı - Resim: 1

Sınırlı sayıda üretilen ürün, 1968 yılında Fransa'nın güneyinde bulunan ve 55.000 yıl önce Dünya'ya düşen ay taşı ve reçineden üretildi.

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Göktaşından çanta ürettiler, fiyatını duyanın ağzı açık kaldı - Resim: 2

Coperni, çantanın kayışının üst kısmından alt kısmına kadar 22,86 cm ölçülerindeki tasarımı ile 'arkeoloji, tasarım ve klasik ve ilkel sanatı ustaca birleştirdiğini' iddia ediyor.

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Göktaşından çanta ürettiler, fiyatını duyanın ağzı açık kaldı - Resim: 3

Coperni internet sitesinde "Her parça özel olarak el yapımıdır, bu nedenle şekli resimdekinden biraz farklı olabilir ve ayrıca çanta, 'ısmarlama olması' sebebiyle iade edilemez" dedi.

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Göktaşından çanta ürettiler, fiyatını duyanın ağzı açık kaldı - Resim: 4

Markanın açıklamasına göre çantanın üretildiği göktaşı her sipariş için ayrı ayrı tedarik edilecek ve Dünya'ya düştüğü yere bağlı olarak farklı özellikler gösterebilecektir.

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