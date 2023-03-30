Göktaşından çanta ürettiler, fiyatını duyanın ağzı açık kaldı
Fransız tasarım markası Coperni, gerçek göktaşından tasarlayıp ürettiği lüks bir el çantasının fiyatı ile dudak uçuklattı.
Sınırlı sayıda üretilen ürün, 1968 yılında Fransa'nın güneyinde bulunan ve 55.000 yıl önce Dünya'ya düşen ay taşı ve reçineden üretildi.
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Coperni, çantanın kayışının üst kısmından alt kısmına kadar 22,86 cm ölçülerindeki tasarımı ile 'arkeoloji, tasarım ve klasik ve ilkel sanatı ustaca birleştirdiğini' iddia ediyor.
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Coperni internet sitesinde "Her parça özel olarak el yapımıdır, bu nedenle şekli resimdekinden biraz farklı olabilir ve ayrıca çanta, 'ısmarlama olması' sebebiyle iade edilemez" dedi.
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Markanın açıklamasına göre çantanın üretildiği göktaşı her sipariş için ayrı ayrı tedarik edilecek ve Dünya'ya düştüğü yere bağlı olarak farklı özellikler gösterebilecektir.
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