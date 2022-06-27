Gökten düşen buz kütlesi bomba gibi patladı

Olay, 25 Haziran'da saat 23.45 sıralarında Başkale'ye bağlı Ortayol Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, çoban Şükrü Abi, gece saatlerinde arazide küçükbaş hayvanları otlatırken, bir anda duyduğu gürültüyle irkildi. Daha sonra da el feneri ile sesin geldiği bölgeyi inceleyen Abi, boş araziye gökyüzünden kristalleşmiş buz kütlesi düştüğünü gördü. Abi, olayı hemen mahalle muhtarına bildirdi ve ardından da jandarmaya haber verildi. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, herhangi bir patlayıcıya rastlamazken, uçaktan düştüğü tahmin edilen buz kütlesinin etkisiyle yerde çukur oluştuğu tespit edildi.