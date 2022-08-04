Gökten Elon Musk'ın uzay çöpü yağdı! Görenler inanamadı

Avustralya Uzay Ajansı (ASA) tarafından yapılan açıklamada, uzaydan düşen nesnenin SpaceX kapsülüne ait olduğu ifade edildi. ASA, benzer nesneler ile karşılaşanları SpaceX tarafından kurulan bir enkaz yardım hattıyla iletişime geçmesini istedi. Nesneleri incelemesi için çağrılan Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden astrofizikçi olan Dr. Brad Tucker, “Bütün bunları yakından görmek çok heyecan vericiydi, daha önce hiç bu şekilde düşen bir uzay çöpü görmemiştim” dedi.