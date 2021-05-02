Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde NASA'nın düzenlediği yarışmada birinci olan Van Gölü'ne bir de uzaydaki gözümüz Göktürk'ün objektifinden bakalım. Tüm Vanlı hemşerilerimizi uzaydan selamlıyoruz" denildi.