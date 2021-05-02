''Göktürk''ün gözünden Van Gölü... MSB paylaştı!
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde NASA'nın düzenlediği yarışmada birinci olan Van Gölü'ne bir de uzaydaki gözümüz Göktürk'ün objektifinden bakalım. Tüm Vanlı hemşerilerimizi uzaydan selamlıyoruz" denildi.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde NASA'nın düzenlediği yarışmada birinci olan Van Gölü'ne bir de uzaydaki gözümüz Göktürk'ün objektifinden bakalım. Tüm Vanlı hemşerilerimizi uzaydan selamlıyoruz" denildi.
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