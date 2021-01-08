Gökyüzünde ender rastlanan manzara
Ender ortaya çıkan "gökkuşağı bulutları" Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Lugu Gölü'nün üstünde görüntülendi.
Ender ortaya çıkan "gökkuşağı bulutları" Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Lugu Gölü'nün üstünde görüntülendi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bu doğa olayına güneş ışınları ve bulutlardaki buz kristali yapıları neden oluyor. HABERİN VİDEOSUNU İZKEMEK İÇİN TIKLAYIN
Zambiya'da bir AVM'nin üzerinde beliren 100 metrelik cisim korkuya neden oldu Zambiya'nın Kitwe kentinde bir AVM'nin üzerinde görüldüğü iddia edilen bu görüntü panik yarattı. Gökyüzünde beliren insana benzer bir şekil halkı korkuttu. Yerden yaklaşık 100 metre yukarıda olan şeklin ne olduğu önce anlaşılamadı.