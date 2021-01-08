Gökyüzünde ender rastlanan manzara

Zambiya'da bir AVM'nin üzerinde beliren 100 metrelik cisim korkuya neden oldu Zambiya'nın Kitwe kentinde bir AVM'nin üzerinde görüldüğü iddia edilen bu görüntü panik yarattı. Gökyüzünde beliren insana benzer bir şekil halkı korkuttu. Yerden yaklaşık 100 metre yukarıda olan şeklin ne olduğu önce anlaşılamadı.