Gökyüzünde tarihi an: ANKA III, HÜRJET ile yan yana uçtu
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ANKA III insansız hava aracı ile Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, kol uçuşu gerçekleştirdi.
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ANKA III ve HÜRJET'in birlikte gerçekleştirdiği uçuşun görüntülerini yayınladı.
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Tarihyi uçuşta ANKA III 8'inci, HÜRJET ise 66'ncı sortisini tamamladı.
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Uçuş, 50 dakika boyunca 7 bin feet irtifada ve 165 knot hızla gerçekleştirildi.
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