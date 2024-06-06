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Gökyüzünde tarihi an: ANKA III, HÜRJET ile yan yana uçtu

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ANKA III insansız hava aracı ile Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, kol uçuşu gerçekleştirdi.

Gökyüzünde tarihi an: ANKA III, HÜRJET ile yan yana uçtu - Resim: 1
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Gökyüzünde tarihi an: ANKA III, HÜRJET ile yan yana uçtu - Resim: 2

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ANKA III ve HÜRJET'in birlikte gerçekleştirdiği uçuşun görüntülerini yayınladı. 

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Gökyüzünde tarihi an: ANKA III, HÜRJET ile yan yana uçtu - Resim: 3

Tarihyi uçuşta ANKA III 8'inci, HÜRJET ise 66'ncı sortisini tamamladı.

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Gökyüzünde tarihi an: ANKA III, HÜRJET ile yan yana uçtu - Resim: 4

Uçuş, 50 dakika boyunca 7 bin feet irtifada ve 165 knot hızla gerçekleştirildi.

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