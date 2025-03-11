Gökyüzündeki gururumuz AKINCI TİHA'dan bir ilk daha
Baykar tarafından üretilen Türkiye'nin gökyüzündeki yerli gururu Bayraktar AKINCI TİHA, 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı.
Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli eşiği daha başarıyla aştı.
Baykar tarafından 11 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanan Bayraktar AKINCI, dünyanın birçok farklı noktasında etkin bir şekilde görev yapmaya devam ediyor.
Bayraktar AKINCI TİHA, 19 Mayıs 2024’te İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin düşmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında kritik bir rol oynadı.
Türkiye’den havalanarak kısa sürede kaza bölgesine ulaşan Bayraktar AKINCI, yoğun sis, sert rüzgâr ve dağlık araziye rağmen görevini kesintisiz sürdürerek enkazı tespit edebilmek için 300 feet alçak irtifaya kadar indi.