Gökyüzündeki gururumuz AKINCI TİHA'dan bir ilk daha

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli eşiği daha başarıyla aştı.