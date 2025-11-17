Gökyüzündeki gururumuz insansız savaş uçağımız KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, Türkiye'yi havacılıkta yeni bir lige taşıyacak kritik bir kabiliyeti daha test etti. Milli insansız savaş uçağının geliştirme faaliyetleri planlandığı gibi ilerlerken platforma tamamen yerli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirilen TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi'nin (EOTS) entegrasyonu başarıyla tamamlandı. ASELSAN'ın kızılötesi (infrared) banttaki en gelişmiş ürünü olan TOYGUN, Bayraktar KIZILELMA'ya sahada büyük avantaj sağlayacak.