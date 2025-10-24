Gökyüzündeki gururumuz TİHA Akıncı bir tatbikatı daha başarıyla tamamladı
Bayraktar AKINCI taarruzi insansız hava aracı (TİHA), EHDEN tatbikatı uçuşunu tamamladı.
Kaynak: DHA
Baykar Teknoloji tarafından üretilen Bayraktar AKINCI'nın geliştirme ve test çalışmaları devam ediyor.
1 / 4
Bu kapsamda düzenlenen EHDEN tatbikatı uçuşunu tamamlayan AKINCI, yeteneklerini sergiledi.
2 / 4
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tatbikata ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıp, Bayraktar AKINCI'nın milli savunma kabiliyetine katkısına dikkat çekti. (DHA)
3 / 4
4 / 4