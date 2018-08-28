Gökyüzünden düştü ! Kaymakamlığa koştu...

Edinilen bilgiye göre, dağ yöresi olarak bilinen Keles'in Taşbaşı mevkinde tarla süren Ahmet Ceylan isimli çiftçi gökyüzünden tarlasına bir cisim düştüğünü fark etti. Cismin yanına gittiğinde büyük bir kuş olduğunu anlayan Ceylan gözlerine inanamadı.