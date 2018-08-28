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  3. 28 Ağustos 2018 16:12

Gökyüzünden düştü ! Kaymakamlığa koştu...

Bursa'da tarlada çalışan bir çiftçi gökyüzünden düşen pelikanı kaymakamlığa getirdi.

Gökyüzünden düştü ! Kaymakamlığa koştu...

Binlerce kilometre uzaklıktan Türkiye'ye gelen leylek ve pelikanların göç yolculukları başladı. Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte sıcak ülkelere giden göçmen kuşların geçiş güzergahları üzerinde ilginç olaylar da yaşanmaya başladı.

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Gökyüzünden düştü ! Kaymakamlığa koştu...

Bursa'nın dağ ilçesi Keles'te tarlada çalışan bir çiftçinin yanına gökyüzünden pelikan düştü. Yaralı pelikanı traktörüne koyan çiftçi kaymakamlığa getirdi. İlk tedavisi yapılıp beslenen yaralı pelikan Bursa'ya gönderildi.

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Gökyüzünden düştü ! Kaymakamlığa koştu...

Edinilen bilgiye göre, dağ yöresi olarak bilinen Keles'in Taşbaşı mevkinde tarla süren Ahmet Ceylan isimli çiftçi gökyüzünden tarlasına bir cisim düştüğünü fark etti. Cismin yanına gittiğinde büyük bir kuş olduğunu anlayan Ceylan gözlerine inanamadı.

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Gökyüzünden düştü ! Kaymakamlığa koştu...

Yaralı pelikanı traktörün kasasına koyan Ahmet Ceylan, Keles Kaymakamlığının yolunu tuttu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hayvan beslenip Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.

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