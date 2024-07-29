Göl kenarında piknik yapan aileye ''davetsiz misafir'' sürprizi: Sofrayı bırakıp kaçtılar

'ET VE MANGAL KOKUSUNA GELİYOR'

Bölgede uzun yıllardır gözlem yapan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, ayılarla ilgili uyarılarda bulundu. İnsanların zaman zaman ayıların saldırısına uğradığını belirten Önen, "Nemrut Kalderası'nın büyük göl civarında anne ve iki yavru ayısı, piknikçilerin olduğu bölgeye geldi ve aile uzaklaşmak zorunda kaldı. Kurulan sofra ise onlara kaldı. Ayıların birkaç kişiye de saldırı girişimi oldu. Bizler bu konu ilgili birçok defa bilgilendirmede bulunduk. Yetkililer de gerekli tabelaları asmışlar. Ayılara yaklaşılmaması gerektiğini defalarca dile getirdik. Geçmiş yıllarda da saldırı oldu ve yaralanmalar yaşandı. Et ve mangal kokusuna geliyor. Böylece insanlar ve ayılar karşılaştığı zaman istenmeyen durumlar söz konusu olabiliyor" dedi. (DHA)