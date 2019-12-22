Gölbaşı'ndan sonra İznik Gölü'nde de aynı manzara !

Orhangazi’de yaşayan Asım Sevinç, çocukluğundan beri ilk defa bu kadar suyun çekildiğine şahit olduğunu belirterek, “Tahminen 25 metreye kadar su çekildi. Mevsimin çok yağışsız geçmesinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Sabahları önceden arabaların üzerinde çiğ oluyordu, onu bile göremiyoruz. Yağmur yağmadı, ama göl kenarında fabrikalar açıldı. Onlar gölden su çekiyor. İznik ve Orhangazi etrafındaki tarımla uğraşan insanlarımız tarlalarını suluyor. Gölü bu hale getirdi. Bu böyle devam ederse seneye en az 100 metre göl çekilir diye düşünüyorum” dedi.