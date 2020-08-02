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  3. 02 Ağustos 2020 23:30

Gölcük ve Abant'ta araç park edecek yer kalmadı

Bolu'nun doğa harikaları Gölcük ve Abant tabiat parkları bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. Otoparklar dolduğu için iki tabiat parkına da araçlarıyla gelen ziyaretçilerin girişlerine izin verilmedi.

Gölcük ve Abant'ta araç park edecek yer kalmadı

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilinde güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı. Tabiat parkında bulunan otoparklar doldu. 

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Gölcük ve Abant'ta araç park edecek yer kalmadı

Tatilciler, araçlarını ormanlık alanlara park etti. Ormanlık alanlar da dolunca parka araç girişi için izin verilmedi. Gölcük'ün girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. 

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Gölcük ve Abant'ta araç park edecek yer kalmadı

Ziyaretçiler, Gölcük'te kiralanan bisiklet ve golf arabalarıyla tur atarken, görevliler ise hoparlör ile sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. 

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Gölcük ve Abant'ta araç park edecek yer kalmadı

Bazı kişiler, koronavirüs tedbirlerine dikkat ederken, çok sayıda ziyaretçinin ise maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

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