Gölcük ve Abant'ta araç park edecek yer kalmadı
Bolu'nun doğa harikaları Gölcük ve Abant tabiat parkları bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. Otoparklar dolduğu için iki tabiat parkına da araçlarıyla gelen ziyaretçilerin girişlerine izin verilmedi.
Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilinde güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı. Tabiat parkında bulunan otoparklar doldu.
Tatilciler, araçlarını ormanlık alanlara park etti. Ormanlık alanlar da dolunca parka araç girişi için izin verilmedi. Gölcük'ün girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Ziyaretçiler, Gölcük'te kiralanan bisiklet ve golf arabalarıyla tur atarken, görevliler ise hoparlör ile sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu.