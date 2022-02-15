Gölde buzlar çözüldü, balıkçıların mesaisi başladı
Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde balıkçılık faaliyetleri, açıklardaki buz tabakasının erimeye başlamasının ardından yeniden başladı.
İşte balıkçıların göl mesaisinden kareler...
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Buz tabakasını kırarak limandan açığa kayıkların ulaşımını sağlayan yüzlerce metre "tekne geçiş yolu" açan balıkçılar, açıkta önceden serdikleri ağları topladı.
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Beyşehir Gölü'nün ocak ayında aşırı soğuklar sebebiyle donmasının ardından avlanma faaliyetlerine geçici olarak ara veren balıkçılar, lodoslu havanın etkisiyle açıklarda buz tabakasının erimesiyle "vira bismillah" dedi.
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Kıyı kesiminin buzla kaplı olması nedeniyle balıkçılar, teknelerine yol açabilmek için seferber oldu.
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