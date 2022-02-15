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Gölde buzlar çözüldü, balıkçıların mesaisi başladı

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde balıkçılık faaliyetleri, açıklardaki buz tabakasının erimeye başlamasının ardından yeniden başladı.

Gölde buzlar çözüldü, balıkçıların mesaisi başladı - Resim: 1

İşte balıkçıların göl mesaisinden kareler...

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Gölde buzlar çözüldü, balıkçıların mesaisi başladı - Resim: 2

Buz tabakasını kırarak limandan açığa kayıkların ulaşımını sağlayan yüzlerce metre "tekne geçiş yolu" açan balıkçılar, açıkta önceden serdikleri ağları topladı.

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Gölde buzlar çözüldü, balıkçıların mesaisi başladı - Resim: 3

Beyşehir Gölü'nün ocak ayında aşırı soğuklar sebebiyle donmasının ardından avlanma faaliyetlerine geçici olarak ara veren balıkçılar, lodoslu havanın etkisiyle açıklarda buz tabakasının erimesiyle "vira bismillah" dedi.

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Gölde buzlar çözüldü, balıkçıların mesaisi başladı - Resim: 4

Kıyı kesiminin buzla kaplı olması nedeniyle balıkçılar, teknelerine yol açabilmek için seferber oldu.

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