Gölde su çekildi, mezarlık ortaya çıktı

Çukurova'nın bereketli topraklarını sulamak, Seyhan Nehri'nin sebep olabileceği su baskınlarını önlemek ve elektrik üretimi için 62 yıl önce Seyhan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapılmasıyla birlikte bölgedeki çok miktarda toprak sular altında kaldı.

