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  3. 14 Kasım 2018 10:18

Gölde su çekildi, mezarlık ortaya çıktı

Adana’da Seyhan Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle 150 yıllık mezarlık ortaya çıktı.

Gölde su çekildi, mezarlık ortaya çıktı

Çukurova'nın bereketli topraklarını sulamak, Seyhan Nehri'nin sebep olabileceği su baskınlarını önlemek ve elektrik üretimi için 62 yıl önce Seyhan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapılmasıyla birlikte bölgedeki çok miktarda toprak sular altında kaldı.

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Gölde su çekildi, mezarlık ortaya çıktı

Kuraklık, yağışların az olması ve baraj gölündeki suyun sulama kanalları vasıtasıyla tarım arazilerine dağıtılmasıyla birlikte, gölün su seviyesinde azalma oldu.

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Gölde su çekildi, mezarlık ortaya çıktı

Suların çekilmesiyle, Çukurova ilçesindeki yaklaşık 150 yıllık Topalak Mahallesi Mezarlığı da gün yüzüne çıktı.

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Gölde su çekildi, mezarlık ortaya çıktı

Yıllara ve suya meydan okuyan onlarca mezar taşı da dikkat çekti.

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