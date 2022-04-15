Göldeki devasa delik görenleri hayrete düşürüyor
Kaliforniya'daki Monticello Barajı'nın tepesinde yer alan doğu Napa Vadisi'ndeki Berryessa Gölü'ndeki devasa girdap görenleri hayrete düşürüyor.
75 fit genişliğindeki devasa delik, Kaliforniya'daki Monticello Barajı'nın tepesinde yer alan doğu Napa Vadisi'ndeki Berryessa Gölü rezervuarındaki su seviyelerinin çok yükselmesinden sonra meydana geldi.
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Ekspres raporlarına göre , fazla su büyük bir deliğe girdap oluşturabilir ve muhteşem dönen girdap etkisi yaratır.
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1950'lerde mühendisler, bir baraj veya setten su akışını kontrol etmek için kullanılan daha yaygın tahliyeye alternatif olarak bir dolusavak inşa etti.
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Bunu akılda tutarak, mimarlar, bulunduğu yerde uçurumlar arasındaki boşluğu daralttığı ve oluğu gidecek hiçbir yer bırakmadığı için barajdaki drenaj benzeri özelliği inşa ettiler.
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