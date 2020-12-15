Gölden gaz çıkışı yerinde incelendi
Burdur Gölü'nden gaz çıkışı iddiaları Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından yerinde incelendi.
Burdur Gölü'nde kıyıya yakın bir alanda gaz çıkışının olduğu ve buna bağlı olarak "bir depremin meydana gelebileceği" iddiasının ardından üniversitelerden konunun uzmanı bilim insanları gölde inceleme başlattı.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden (MAKÜ) Deprem Araştırma ve Uzaktan Algılama merkezleri ile jeoloji ve biyoloji bölümünden öğretim görevlileri, göl kıyısında termal kamerayla görüntü aldı. Gölde, radyo aktivite ölçer cihazla ölçüm yapan bilim insanları, göl yüzeyinde kabarcıkların çıktığı alanda tuzluluk ve ısı ölçümü yaptı.
Burdur MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, gazetecilere yaptığı açıklamada, göl kıyısına yakın bir bölgede çıkan kabarcıkların ne olduğunu anlamak için incelemede bulunduklarını söyledi.