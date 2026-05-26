Gölette cesedi bulunan genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde tabiat parkında bulunan gölette cansız bedeni bulunan genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Gölya Tabiat Parkı'nda cansız bedeni bulunan 26 yaşındaki R.G.'nin sır ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tarsus'tan Sakarya'ya gelen genç kadının çantasından 25 bin TL nakit ve yüklü miktarda altın çıkarken, telefonuna ise ulaşılamadı. Genç kadının olaydan önce uzun süre göl çevresinde vakit geçirdiği öğrenildi.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Arifiye ilçesinde bulunan Gölya Tabiat Parkı’nda meydana geldi. Gölette hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan genç kadının R.G. olduğu belirlendi. Mersin’in Tarsus ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen G.’in, sabah saatlerinde otobüsle Sakarya’ya geldiği ve ardından Arifiye’ye geçtiği tespit edildi.
Genç kadının yaklaşık 8,5 saat boyunca göl çevresinde vakit geçirdiği öğrenildi. G.’in ağır adımlarla gölete doğru yürüdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
ÇANTASINDAN PARA VE ALTIN ÇIKTI
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde genç kadının yanında bulunan çantasında yaklaşık 25 bin TL nakit para ile altın olduğu görüldü. G.’e ait cep telefonuna ise ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Polisin, genç kadının son 48 saate ait HTS kayıtlarını incelemeye aldığı, olay öncesinde kimlerle görüştüğünü ve Sakarya’ya geliş nedenini araştırdığı öğrenildi.