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  3. 20 Temmuz 2020 00:26

Gölette eşinin gözü önünde boğuldu!

Aksaray'da serinlemek için gölete giren Samet Çekiç (24), eşinin gözü önünde boğuldu.

Gölette eşinin gözü önünde boğuldu!

Olay, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Samet Çekiç, eşi Sıla Çekiç,  kayınbiraderleri Nadir Yağdı ve Muhammed Yağdı, Kalebalta Köyü Gölet’ine gitti. 

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Gölette eşinin gözü önünde boğuldu!

Ardından da eşi ve kayınbiraderleriyle serinlemek için suya girdi. Samet Çekiç bir süre sonra çırpınmaya başladı. Eşi ve kayınbiraderleri kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

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Gölette eşinin gözü önünde boğuldu!

Ardından jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerine haber verildi. Su altı arama kurtarma ekiplerini yaptığı arama sonucu Samet Çekiç'in cansız bedenine ulaşıldı.

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Gölette eşinin gözü önünde boğuldu!

Göletin kenarında beklerken sinir krizi geçiren Sıla Çekiç'e hazırda bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti. 

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