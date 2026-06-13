Gölette yüzmek isteyen imam ile müezzinden acı haber

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, serinlemek amacıyla gölete giren iki din görevlisi boğularak yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye intikal eden sağlık ve kurtarma ekiplerinin çabalarına rağmen hastanede vefat eden Merkez Camii Müezzini M.G. (35) ve Güneşli Camii İmam Hatibi R.Ö. (27) ile ilgili adli inceleme süreci başlatıldı.