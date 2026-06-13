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Gölette yüzmek isteyen imam ile müezzinden acı haber

Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek için gölete giren Merkez Camii Müezzini M.G. ve Güneşli Camii İmamı R.Ö., boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen iki din görevlisi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA / İHA
Gölette yüzmek isteyen imam ile müezzinden acı haber - Resim: 1

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, serinlemek amacıyla gölete giren iki din görevlisi boğularak yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye intikal eden sağlık ve kurtarma ekiplerinin çabalarına rağmen hastanede vefat eden Merkez Camii Müezzini M.G. (35) ve Güneşli Camii İmam Hatibi R.Ö. (27) ile ilgili adli inceleme süreci başlatıldı. 

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Gölette yüzmek isteyen imam ile müezzinden acı haber - Resim: 2

Arhavi ilçesinde sıcak havadan bunalarak serinlemek isteyen iki din görevlisi, bölgedeki bir gölete girdi. Bir süre sonra M.G. ve R.Ö.'nün suda hareketsiz kaldığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilerek şahıslar sudan çıkarıldı. 

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Gölette yüzmek isteyen imam ile müezzinden acı haber - Resim: 3

Olay yerinde yapılan ilk acil müdahalenin ardından ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki din görevlisi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Gölette yüzmek isteyen imam ile müezzinden acı haber - Resim: 4
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