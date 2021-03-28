Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı

Tarihi 2 bin 600 yıl öncesine dayanan ve Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından 2020 yılında, ‘Avrupa'nın en güzel 30 kasabası’ arasında gösterilen Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle Bursalıların akınına uğradı.