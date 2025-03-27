Gönenli vatandaşlardan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’a hizmet teşekkürü
Balıkesir’de her bir vatandaşın talebinin çözüme kavuşması için tüm ekipleri seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatları doğrultusunda Gönen’in Karşıyaka Mahallesi’ndeki TOKİ Camii’nin çevre koruma duvarının inşaatı tamamlandı. Yakın Çözüm Merkezi’ne iletilen talep anında çözüme kavuşurken camii cemaati ve mahalle sakinleri “Ahmet Başkan’ımız sesimizi duydu” diyerek Başkan Akın’a teşekkür ettiler.
Halkın ihtiyaçlarına yönelik hizmet üreten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde hizmet veren Yakın Çözüm Merkezi, vatandaşlardan gelen talepleri anında değerlendiriyor. Bu kapsamda Gönen’in Karşıyaka Mahallesinde cami güvenliğinin sağlanması için vatandaşların 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Merkezi’ne ilettikleri talepleri ilgili birime yönlendirildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 2. Bölge Daire Başkanlığı ekiplerinin hemen harekete geçmesiyle TOKİ Sacid Tosun Camii çevresine 200 metre uzunluğunda koruma duvarı yapıldı. Vatandaşlardan gelen talep üzerine yapılan duvar sayesinde cami daha güvenli ve güzel bir çehreye kavuştu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından taleplerinin anında çözüme kavuşturulduğunu söyleyen Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Metin Deveci, “Başkanımız kısa sürede sorunun çözülmesini sağladı” diyerek Başkan Akın’a teşekkürlerini sundu.
Mahalle sakinlerinin talebi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa sürede caminin duvarının onarıldığını söyleyen Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Metin Deveci “Camimizin duvarının yeri belli değildi. Sokak köpekleri giriyordu. En azından camimiz derlenip, toplandı. Çok güzel bir hizmet oldu. Biz gidip dertlerimizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a ilettikten sonra kendisi sağ olsun ilgilendi ve duvarlarımızı yaptı. Kendisine mahallemiz adına teşekkür ederiz.” dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden çok memnun olduklarını belirten Mehmet Yama “Cami duvarı onarıldı ve temizlik yapıldı. Güvenlik bakımından da çok iyi oldu. Biz bu hizmetten memnunuz. Bu duvarı yapanlardan da yaptıranlardan da Allah razı olsun. Ahmet Başkan’ımız her zaman yanımızda.” şeklinde konuştu.