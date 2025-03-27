Gönenli vatandaşlardan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’a hizmet teşekkürü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden çok memnun olduklarını belirten Mehmet Yama “Cami duvarı onarıldı ve temizlik yapıldı. Güvenlik bakımından da çok iyi oldu. Biz bu hizmetten memnunuz. Bu duvarı yapanlardan da yaptıranlardan da Allah razı olsun. Ahmet Başkan’ımız her zaman yanımızda.” şeklinde konuştu.