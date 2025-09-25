Gong çalan mankene 41 milyon TL! Kim olduğu ortaya çıktı

41 MİLYON LİRALIK GONG

Gökçek döneminde düzenlenen bir festivalde Avrupa’dan getirilen yabancı bir mankene yalnızca gong çalması için 41 milyon TL ödendiğini belirten Yavaş, ''Bir konsere 40 milyon lira verilir mi deniliyor. Bir festival için gong çaldı diye Avrupa’dan getirdikleri mankene 41 milyon verdiler. Gong çaldı ve gitti, düşünün'' ifadelerini kullandı.