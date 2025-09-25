Gong çalan mankene 41 milyon TL! Kim olduğu ortaya çıktı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek döneminde düzenlenen bir festivalde gong çalan mankene 41 milyon TL ödendiğini söyledi. O mankenin kim olduğu ortaya çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye yönelik yürütülen konser soruşturması sonrası basın toplantısı düzenledi. Yavaş, Melih Gökçek dönemine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya attı.
41 MİLYON LİRALIK GONG
Gökçek döneminde düzenlenen bir festivalde Avrupa’dan getirilen yabancı bir mankene yalnızca gong çalması için 41 milyon TL ödendiğini belirten Yavaş, ''Bir konsere 40 milyon lira verilir mi deniliyor. Bir festival için gong çaldı diye Avrupa’dan getirdikleri mankene 41 milyon verdiler. Gong çaldı ve gitti, düşünün'' ifadelerini kullandı.
Ortaya çıkan bilgilere göre söz konusu manken, dünyaca ünlü Hollandalı top model Doutzen Kroes. Kroes, 2012 yılında düzenlenen Ankara Alışveriş Festivali kapsamında kente gelerek açılış gongunu vurmuştu.
Lise sonrası Amsterdam’da bir ajansa gönderdiği fotoğraflarla modellik kariyerine adım atan Kroes, kısa sürede dünya çapında tanındı.